4月1日から新年度を迎えるのにあわせ、自転車の交通違反に反則金を科す「青切符制度」が始まる。対象は16歳以上で、違反の内容によっては最大1万2000円の反則金が科される。事故増加を背景に、ルール遵守がこれまで以上に求められている。自転車と歩行者の事故過去20年で最多4月1日から新年度。自転車に乗る人は注意が必要だ。自転車のルールが変わり、違反すると最大で1万2000円の反則金が科されることになる。傘をさしながら、そ