日本テレビ系連続ドラマ「月夜行路−答えは名作の中に−」（4月8日スタート、水曜午後10時）制作発表会見が3月31日までに都内で行われ、ダブル主演の波瑠（34）、麻生久美子（47）らが登壇した。文学作品を手がかりに事件の真相に迫る文学ミステリー。波瑠は文学おたくの銀座のバーのママ・野宮ルナ、麻生はルナのバディとなる専業主婦、沢辻凉子を演じる。波瑠は役どころについて「博識な女性の役なので、せりふが大変。毎日ヒー