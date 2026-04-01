三笘のゴールでイングランドから先制点を奪った(C)Getty Images“聖地”ウェンブリーにてイングランド戦に挑む日本代表が、23分に先手を取った。その“きっかけ”と“仕上げ”の両方を担ったのが、この日はシャドーのポジションに入った三苫薫だった。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像日本の背番号7はピッチ中央付近でパーマーからボールを奪うと、鎌田、上田