◆米大リーグブルージェイズ―ロッキーズ（３１日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が３１日（日本時間４月１日）、ロッキーズ戦に「４番・三塁」でスタメン出場する。メジャー挑戦１年目の岡本は２９日（同３０日）にメジャー１号を放つと、前日３０日（同３１日）にもアーチを描いた。「日々、試行錯誤しながらやっているので、いい打席を増やしていけたらと思います」とさ