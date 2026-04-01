◆２６年北中米Ｗ杯欧州プレーオフ（パスＢ）スウェーデン―ポーランド（３１日）欧州プレーオフの決勝が行われ、前半が終了した。２大会ぶり１３度目の本大会出場を目指すスウェーデンが、３大会連続１０度目の出場を狙うポーランドを２―１でリードして折り返した。勝ったチームは１次リーグで日本と同じＦ組に入り、６月２６日に米ダラスで行われる第３戦で日本と対戦する。スウェーデンは前半２０分、グズムンドソンのパ