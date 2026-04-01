イランへの攻撃をめぐり、アメリカのヘグセス国防長官はイランは甚大な被害を受けているとしたうえで、「今後、数日間が重要な局面になる」と主張しました。アメリカヘグセス国防長官「今後、数日間が重要な局面になるだろう。イランもそれを理解している。イランに軍事的な選択肢はほぼない」ヘグセス国防長官は先月31日、イランに対してアメリカが攻勢を続けているとしたうえで、このように話しました。また、戦闘終結に向けた