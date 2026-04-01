元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（37）が31日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。1月に結婚したユーチューバー・てんちむこと橋本甜歌（32）からもらった誕生日のプレゼントを披露した。三崎氏は3月29日が37歳の誕生日。スイスの高級時計メーカー「オーデマ・ピゲ」と思われる腕時計をした写真を投稿。「誕生日に奥さんから時計を貰った『一緒に時を刻もう』って素敵な人と結婚できて良かった。ずっと大切