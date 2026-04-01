レバノン南部で国連レバノン暫定軍の要員が爆発に巻き込まれるなどして相次いで死傷したことを受け、国連の安全保障理事会は先月31日、緊急会合を開き、各国から調査を求める声が相次ぎました。レバノンではイスラエルとイスラム教シーア派組織ヒズボラによる戦闘が激化しています。先月30日までに、平和維持活動を担う国連レバノン暫定軍の車両が爆発に巻き込まれるなどして、インドネシア国籍の要員3人が死亡、複数のケガ人も出