現地３月31日、日本代表は国際親善試合でイングランド代表と敵地ウェンブリー・スタジアムで対戦している。怪我のため、代表に選出されなかったモナコに所属する南野拓実とリバプールでプレーする遠藤航が現地に駆けつけ、スタジアムで観戦している。 遠藤は28日にグラスゴーで行なわれたスコットランド戦でも、現地に赴いていた。その日本代表主将に代わって、イングランド戦では堂安律がキャプテンマークを巻いている