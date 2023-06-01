現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表との親善試合に臨んだ。序盤からボール支配で劣勢を強いられながらも、日本は揺るぎないプレスと身を挺したブロックで対峙する。すると22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだのだ。前半を終えて日本が１−０とリード。英紙『The Guardian』は電子版で速報し、「日本のプレスは悪夢の