◆サッカー国際親善試合イングランド―日本（３月３１日・英ロンドン＝ウェンブリースタジアム）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、敵地で同４位のイングランド代表に１―０で前半を終えた。試合の場所は、「サッカーの聖地」と称されるウェンブリースタジアム。同スタジアムではイングランド代表との初対戦となった１９９５年６月３日のアンブロ杯以来、３１年ぶりの試合となった。過去３試合で１分け２敗と、いまだ勝利が