◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。前半23分、MF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げ1ー0とリードして前半を終えた。日本はGK鈴木彩艶、DF伊藤洋輝、DF渡辺剛が2試合連続の先発。スコットランド戦からは8人入れ替え。MF三笘薫、MF鎌田大地、MF伊東純也、MF中村敬斗ら主