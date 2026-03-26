日本代表は31日、キリンワールドチャレンジでイングランド代表と対戦する。午後7時45分(日本時間4月1日午前3時45分)のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、キャプテンのMF堂安律を始め、MF三笘薫、FW上田綺世ら主力陣が揃って先発に名を連ねた。スコットランド戦から先発8人を変更。GK鈴木彩艶、DF渡辺剛、DF伊藤洋輝が連続で先発した。システムは3-4-2-1で3バックは左から伊藤、DF谷口彰悟、渡辺の並び。ダ