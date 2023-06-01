NHK「うたコン」の司会などで知られる同局の赤木野々花アナウンサー（35）が3月に結婚したことが31日、分かった。お相手は同年代の同局政治部記者。仕事は今後も続ける予定で、局の期待を背負う“エースアナ”候補が新年度を前に新たな生活をスタートさせた。知人によると、交際期間は1年ほど。すでに周囲には幸せいっぱいに結婚を報告している。相手の男性もニュース番組にスタジオで解説として出演したこともあり、関係者は