2月11日の関東地区選手権（多摩川）でG1初制覇を飾った砂長知輝（26＝埼玉）が、3月24〜29日の蒲郡クラシックでSGデビューを果たした。オープニングセレモニーでは「夢の舞台に来ました。憧れを捨てて勝ちたいと思います」と宣言したが、2日目を終えて舟券絡みなしと簡単にはいかなかった。「節序盤は自分のペースで仕事ができず、周りの環境に圧倒された部分がある。ただ、それではいけないので、そこからは自分をコントロー