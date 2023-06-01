記事ポイントデザイナー三宅一成氏との特別対談コラムをライクイットストアで公開天然木オークの棚板とスチール構造で縦にも横にも自由に拡張できるシェルフメカニカルな印象を抑え「普通の佇まい」を最優先にした意匠設計 ライクイットが、プロダクトデザイナー三宅一成氏との開発秘話を紐解く特別対談コラムを公開しています。2025年12月に発売された「シェルビングシステム」は、ミニマルな意匠と高い拡張性で大きな反響を