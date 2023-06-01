森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とロンドンのウェンブリー・スタジアムで対戦している。森保ジャパンが、実力者揃いのイングランドに挑む大注目の一戦。試合がキックオフすると、さっそく目を引いたのはホームチームの布陣だった。トーマス・トゥヘル監督が指揮するチームは、４−２−３−１のCFに、本来はトップ下や右サイドを得意とするフィル・フォーデン（マンチェスター・シ