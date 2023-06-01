森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。三笘薫や鎌田大地、堂安律など主力選手たちが先発に名を連ねた日本は序盤、相手にボールを握られる展開が続く。 それでも23分、ワンチャンスをものにして先制点を奪う。自陣でボールを奪った三笘が左サイドに展開。これを受けた中村敬斗の折り返しに反応した三笘が右足のダイレクトでネットを揺らし
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