現地３月31日、日本代表は聖地ウェンブリーでイングランド代表との親善試合に臨んだ。序盤から押し込まれる展開を余儀なくされたが、22分、一気呵成のカウンターから先制点を奪う。左サイドを抜け出した中村敬斗のグラウンダークロスを三笘薫が蹴り込んだ。英公共放送『BBC』の電子版は速報ページを更新。「それはイングランドにとっては大惨事だ。コール・パーマーがボールを失い、日本がカウンターを発動。三笘薫がジョーダ