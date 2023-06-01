国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長が、イラン代表がFIFAワールドカップ2026に参加するとフランス『AFP通信』に語った。史上初の3カ国共催となり、出場国も48カ国に拡大して行われるFIFAワールドカップ2026。アジア予選を勝ち上がり、4大会連続7度目のW杯出場を決めたイラン代表だったが、アメリカ・イスラエルとの戦争を受け、出場に関して不透明な状況となっていた。また、イランサッカー連盟（F