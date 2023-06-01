森保一監督が率いる日本代表は、現地３月31日にイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。この一戦のチケットは完売。９万人収容の“聖地”で完全アウェーの中での戦い。最高の雰囲気に、ネット上では「９万人のアウェーたまらん」「ウェンブリーでの大アウェーは痺れるよね」「ウェンブリーの雰囲気こっわい」「公式戦さながらの緊張感あるな」「完全アウェーかと思ったけど日本の応援もすごいな」といった