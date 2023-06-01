◆国際親善試合イングランド―日本（３１日、英ロンドン）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１８位）が、敵地でイングランド代表（同４位）と対戦した。３１年ぶりの「サッカーの聖地」とも称されるウェンブリー競技場でのイングランド戦には、負傷のため英国遠征は招集外となったが、本来の主将・ＭＦ遠藤航、昨年１２月、試合中に左膝の前十字靱帯（じんたい）断裂の大けがを負った南野拓実が現地に観戦に訪れた。遠藤は