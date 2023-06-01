米大リーグ公式サイトが３１日（日本時間４月１日）、マリナーズがメジャー未経験のコルト・エマーソン内野手（２０）と総額９５００万ドル（約１５２億円）の８年契約で最終調整に入った、と米各メディアの情報として伝えた。日本人選手を除きメジャー未経験選手に対しての年俸総額ではブルワーズのＪ・チョウリオ外野手の８年８２００万ドルを上回るとしており、インセンティブなどクリアした場合には最大１億３０００万ドル