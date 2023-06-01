イランがイエメンの武装組織フーシ派に対し、紅海の船舶への攻撃再開に向けた準備を求めていると、ブルームバーグ通信が報じました。ブルームバーグ通信は先月31日、複数の当局者の話として、アメリカによる軍事行動がさらに拡大した場合に備え、イランがフーシ派に対し、紅海の海上輸送を標的とする新たな作戦の準備を進めるよう促していると報じました。アメリカやサウジアラビアの当局者は、フーシ派が現時点ではさらなるエスカ