きのう、宮崎県日南市で住宅が全焼する火事があり、3人が死亡しました。きのう午後3時半ごろ、宮崎県日南市で木造平屋建ての住宅1棟を全焼する火事があり、焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかりました。このうち1人は男性ですが、もう1人の性別は分かっていません。このほか、身元の分からない別の男性1人が病院に運ばれていましたが、昨夜、死亡が確認されました。警察によりますと、この家に住む安樂重俊さん（89）と連絡が