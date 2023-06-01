政府の補助金の影響でガソリン価格が2週続けて値下がりし、1リットルあたり170円20銭となりました。経済産業省は全国のレギュラーガソリンの平均小売価格の速報値を発表し、先月30日時点で1リットルあたり170円20銭となりました。値下がりは2週連続で、前の週より7円50銭値下がりしました。イラン情勢の緊迫化で原油価格が高騰するなか、政府は先月19日の出荷分から新たな補助金制度を始めていて、ガソリンは小売価格が170円を超え