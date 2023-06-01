◇国際親善試合 日本―イングランド（2026年3月31日ロンドン）サッカー日本代表（FIFAランク18位）は31日（日本時間4月1日）、国際親善試合でイングランド代表（同4位）と対戦。前半23分にMF三笘薫(28＝ブライトン)が先制ゴールを挙げた。前半23分、日本は自陣でボールを奪い、カウンターを展開。三笘が左サイドのMF中村敬斗に預けると、中村はドリブルでペナルティエリア左に持ち込み、クロスを供給。ファーサイドに