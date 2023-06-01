【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３月３１日、イラン攻撃に参加している米軍の撤収については「まだそのタイミングではない」と述べた。具体的な終了時期を問われたのに対し、「そう遠くはないだろう」と話した。米ＣＢＳニュースの電話インタビューで語った。「作戦は２週間ほど早く進んでいる」とも述べたが、当初想定していた４〜６週間の作戦期間はすでに５週目に突入している。高騰する原油価格に関して