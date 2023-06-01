（NY時間14:40）（日本時間03:40） Ｔ１エナジー＜TE＞4.41（-1.22-21.62%） 再生可能エネルギーのＴ１エナジー＜TE＞が大幅安。取引開始前に１０－１２月期決算（第４四半期）を発表し、１株損益が予想外の赤字となった。費用が予想以上の膨らんだ。 同社は２０２６年の生産と販売見通しは３．１－４．２ＧＷを維持し、Ｇ２の第１フェーズ（２．１ＧＷ）完了後、２０２７年の