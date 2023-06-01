NY株式31日（NY時間15:01）（日本時間04:01） ダウ平均46266.34（+1050.20+2.32%） ナスダック21551.78（+757.14+3.64%） CME日経平均先物52875（大証終比：+1715+3.24%） 欧州株式31日終値 英FT100 10176.45（+48.49+0.48%） 独DAX 22680.04（+117.16+0.52%） 仏CAC40 7816.94（+44.49+0.57%） 米国債利回り 2年債 3.799（-0.029） 10年債 4.309（-0.040） 30年債 4.