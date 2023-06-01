チャールストン・オープン大会期間：2026年3月31日～2026年4月6日開催地：アメリカ チャールストンコート：結果：[マヤル シェリフ] 1 - 2 [ユアン ユエ] 試合の詳細データはこちら≫ チャールストン・オープン第2日がアメリカ チャールストンで行われ、女子シングルス1回戦で、マヤル シェリフとユアン ユエが対戦した。第1セットはマヤル シェリフが6-2で先取。第2