BUMP OF CHICKENの「ray」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算5作目【※】の累積再生数1億回突破作品となった。【動画】BUMP OF CHICKEN「ray」MV週間再生数92.6万回（926,234回）を記録。累積再生数は1億41.7万回（100,417,004回）。本作は、2014年3月にリリースされたアルバム『RAY』の収録曲。同曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えた「ray 超かぐや姫！Version」が、Netflixで