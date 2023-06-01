Mrs. GREEN APPLEの「ロマンチシズム」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数4億回を突破した。【ノーカット動画】ミセス大森元貴、“ネタバレあり”で明かした裏話週間再生数139.1万回（1,390,569回）を記録。累積再生数は4億20.2万回（400,202,014回）となり、4億回突破は自身通算10作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別4億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。