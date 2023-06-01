Mrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」と「lulu.」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、累積再生数1億回を突破した。【動画】Mrs. GREEN APPLE「lulu.」MV「キリン グッドエール」CMソング「GOOD DAY」は、週間再生数239.8万回（2,398,076回）を記録。累積再生数は1億232.0万回（102,319,556回）となり、累積再生数1億回を突破した。TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマ「lulu.