back numberの「花束」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算4作目【※】の累積再生数5億回突破作品となった。【動画】back number「花束」MV週間再生数285.9万回（2,859,013回）を記録。累積再生数は5億199.5万回（501,995,339回）。本作は、2018年11月に配信開始。現在放送中のユニバーサル ミュージックが展開する「#春うたベスト50」キャンペーンの第3弾CM「兄弟物語『解放』編