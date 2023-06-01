俳優の杉咲花、谷原七音が、1日より放映されるJAバンク新CM「プラス、つづく、JAバンク」篇に出演する。【動画】杉咲花「奮発して買っちゃいました」自分へのご褒美に大人びた一品をセレクト今回のCMは、「JAバンクに行くことで、毎日のくらしに“プラス”が生まれる」をテーマに制作。新CM冒頭は、心弾むメロディに合わせて、街の人々が楽しげなステップで行進し、JAバンクの店舗へ向かうシーンから始まる。リズムに乗って一