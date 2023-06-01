大阪・朝日放送（ABCテレビ）を3月末で退社した増田紗織アナウンサー（29）が、1日から大手芸能事務所「ホリプロ」に所属することが31日、分かった。学生時代を過ごした東京に拠点を移し、フリーとして活動する。2019年11月から務めている同局人気バラエティー「探偵！ナイトスクープ」4代目秘書を年内で卒業する見通しも判明。関係者によると、今秋の改編での秘書交代を目指し調整が進んでいるという。退社に伴い、先月までに系