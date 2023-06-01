乃木坂46の新曲「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」が、最新の4月6日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で12位に初登場した。【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開本作は、4月8日発売の最新シングル表題曲で、3月22日に先行配信がスタート。センターは5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めている。48位には、7人組ガールズグループ・HANAの新曲「Bad Girl」が初登場。6日より放映されて