米津玄師の「Plazma」が、きょう1日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算9作目【※】の累積再生数2億回突破作品となった。【動画】米津玄師「Plazma」MV週間再生数151.4万回（1,514,494回）を記録。累積再生数は2億34.6万回（200,345,742回）。本作は、『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』主題歌として起用されていた。【※】米津玄師の累積再生数2億回突破ほか作品※達成順「感電」、「Lemon」、「KIC