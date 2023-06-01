女優の杉咲花、俳優の谷原七音（ななと）が、ＪＡバンクの新ＣＭで初共演することが１日、発表された。杉咲が出演し、２０２３年から始まったＪＡ職員“ハナちゃんシリーズ”の４作目。１日から放映開始の新ＣＭには、新社会人役で谷原が出演する。杉咲と谷原は、同じ芸能事務所に所属する先輩・後輩同士。ＣＭ撮影では、杉咲が緊張する谷原に優しく声をかけ、現場を和ませる一幕もあったという。杉咲は、初共演の谷原の印