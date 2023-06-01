村上泰賢さんの父照賢さんが描いた小栗忠順の肖像画江戸時代末期の幕臣・小栗忠順（1827〜68）の功績を広く伝えようと、一般社団法人小栗上野介顕彰会が、墓のある東善寺（群馬県高崎市）近くに記念館を建設する。小栗は2027年のNHK大河ドラマ「逆賊の幕臣」の主人公に決まっており、放送開始前の26年12月の完成を目指す。日米修好通商条約の批准書交換のため日本初の遣米使節として渡米し、帰国後に幕府の勘定奉行などを務め