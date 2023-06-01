WHO（世界保健機関）のテドロス事務局長は3月31日、この2日間の攻撃でイランの首都テヘランにある事務所の近くが被害を受け、オフィスの窓ガラスが割れたと明らかにしました。イラン事務所の職員全員の無事は確認されていて、けが人はいないということです。テドロス事務局長は、国連機関の活動に影響を与え施設を損傷させる攻撃は容認できず、絶対に避けるべきだと強く非難しました。