親が働いているかどうかに関係なく、子どもを保育所などに預けられる「こども誰でも通園制度」が1日、全国の自治体で始まった。生後6カ月〜3歳未満の未就園児が対象。子どもは家族以外の人たちと接することで成長が促され、親は育児負担の軽減や孤立の解消につながると期待される。一方で保育士など現場の人手は慢性的に不足しており、業務の負荷が重くなることも懸念される。制度は専業主婦・主夫世帯や育児休業中の子育て世