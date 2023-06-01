国際親善試合イングランド戦（３月３１日＝日本時間１日、英ロンドン）に臨む日本代表のスタメンが発表された。森保一監督は１―０で勝利した先月２８日のスコットランド戦から先発を８人変更。ＭＦ三笘薫、ＭＦ堂安律、スコットランド戦決勝ゴールのＭＦ伊東純也ら今回招集メンバーにおけるベスト布陣と言えるメンバーを選んだ。キャプテンマークは今回の主将を務める堂安が巻く。メンバーは以下の通り【ＧＫ】鈴木彩艶（パ