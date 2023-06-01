NY株式31日（NY時間14:09）（日本時間03:09） ダウ平均46227.46（+1011.32+2.24%） ナスダック21499.54（+704.90+3.39%） CME日経平均先物52675（大証終比：+1515+2.87%） 欧州株式31日終値 英FT100 10176.45（+48.49+0.48%） 独DAX 22680.04（+117.16+0.52%） 仏CAC40 7816.94（+44.49+0.57%） 米国債利回り 2年債 3.791（-0.037） 10年債 4.309（-0.040） 30年債 4.