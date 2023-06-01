警視庁16歳以上の自転車の交通違反に反則金納付を通告できる交通反則切符（青切符）制度が1日始まり、警視庁は東京都北区の交差点付近で、利用者に制度の周知や交通ルールの指導を実施する。警察庁によると、対象の違反は113種類。歩道通行や信号無視など多くの違反は口頭や書面での指導・警告が原則で、従わない場合に納付を通告する。走行中にスマートフォンを使用する「ながら運転」などは事故につながりやすいため、直ちに