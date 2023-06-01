◆国際親善試合イングランド―日本（３１日、英ロンドン）ＦＩＦＡランキング１８位の日本代表は、同４位のイングランド戦のメンバーを発表した。２８日に１―０と勝利したスコットランド戦から、ＧＫ鈴木彩とＤＦ渡辺、伊藤を除いた８人を入れ替え。主力組がずらりと先発に並んだ。３バックには伊藤洋輝、谷口、渡辺。鎌田と佐野海舟がダブルボランチ、シャドーには三笘と伊東、両ウィングバックに中村と堂安が並び、１トップ