記事ポイントパスワード不要・鍵非固定の次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」関連X投稿が24時間以内に26.1万インプレッションを記録する反響5層の多重高層構造で73種類の攻撃に対応するセキュリティ基盤 ポイント機構とKトラストが発表した次世代セキュリティ理論「無数鍵多重時変成立点理論」が大きな注目を集めています。2026年3月24日付のメディアリリースに関連するX投稿は、公開から24時間以内に26.1万