森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK１鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３谷口彰悟（シント＝トロイデン）５渡辺剛（フェイエノールト）21伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW７三笘薫（ブライトン）10堂安律（フランクフルト）13中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）14伊