森保一監督率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と聖地ウェンブリー・スタジアムで戦う。キックオフに先立ち、スターティングメンバーが発表された。日本のスタメンは以下のとおり。GK１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）DF３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）MF／FW７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）10 堂安律